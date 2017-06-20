Букмекеры: Сергей Бобровский станет лауреатом «Везина Трофи»

21 июня в Лас-Вегасе будут вручены индивидуальные награды НХЛ по итогам сезона-2016/17. Фаворитом в борьбе за приз лучшему голкиперу сезона «Везина Трофи» является россиянин из «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. Коэффициент на его победу 1.2, что говорит о высочайших шансах уроженца Новокузнецка.

Конкурируют с Бобровским Брэйден Холтби из «Вашингтон Кэпиталз» и Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс». Но коэффициент на победу Холтби — 4.5, а на Прайса и вовсе — 20.

Напомним, что Бобровский уже выигрывал приз лучшему вратарю в сезоне-2012/13.