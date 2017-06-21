Казанский: Россия забьёт Португалии в обоих таймах за 5.63

Спортивный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Россия — Португалия на Кубке конфедераций — 2017.

Ставка: Россия забьёт в обоих таймах за 5.63 (см. все коэффициенты на матч)

«А кого бояться? Да, Португалия — чемпион континента. Но они уже. Им уже не так надо терпеть. Они в короне. И никто не собьёт ее. А вот для нас это история! Скорее всего сыграем в одного нападающего. В Федю. Остальные будут ловить Криштиану. Оборона у португальцев быстрая на флангах и тяжеловатая в центре. «Внизу» Федя в порядке. Он может стать нашим королём. Верю и рискую: Россия забьет в обоих таймах за 5.63», — приводит слова Казанского сайт БК «Винлайн».

Матч Россия — Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена» В Москве. Начало — в 18:00.

