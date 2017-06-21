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Прогноз Карпина на матч Россия — Португалия: результативная ничья

21 июня 2017, среда. 15:59. Ставки

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч Кубка конфедераций 2017 года Россия — Португалия.

Ставка: результативная ничья за 4.54 (см. все коэффициенты на матч).

«Португальцы в первом матче показали, что не очень многое изменилось у них по сравнению с чемпионатом Европы. Они так же играют желательно без мяча и от обороны, но очень опасно на контратаках. А когда мяч у португальцев, решают исполнители. Начиная от Роналду и заканчивая тем же Куарежмой. Непросто будет сборной России, но будем надеяться, что российские футболисты не ударят в грязь лицом. Поставлю здесь на результативную ничью», — рассказал Карпин.

Матч Россия — Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 18:00.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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