Камерун — Австралия: букмекеры назвали фаворита матча Кубка конфедераций — 2017

22 июня в матче Кубка конфедераций встретятся сборные Камеруна и Австралии. Начало — в 18:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Австралии за 3.06. Шансы Камеруна на победу оценены коэффициентом 2.46. Поставить на ничью можно за 3.42 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.02, а на ТМ 2,5 гола — за 1.89.



Самые вероятные авторы голов — Венсан Абубакар (2.94) и Тим Кэхилл (3.20). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.75.