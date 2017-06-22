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Камерун — Австралия: букмекеры назвали фаворита матча Кубка конфедераций — 2017

22 июня 2017, четверг. 10:00. Ставки

22 июня в матче Кубка конфедераций встретятся сборные Камеруна и Австралии. Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Австралии за 3.06. Шансы Камеруна на победу оценены коэффициентом 2.46. Поставить на ничью можно за 3.42 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.02, а на ТМ 2,5 гола — за 1.89.

Самые вероятные авторы голов — Венсан Абубакар (2.94) и Тим Кэхилл (3.20). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.75.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
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