Букмекер M88 стал спонсором «Борнмута»

Игорная онлайн-компания M88 стала новым спонсором футбольного клуба «Борнмут», который выступает в английской Премьер-лиге.



Соглашение рассчитано на два года и вступит в силу с сезона-2017/18. Логотип M88 появится на лицевой стороне игровой формы «Борнмута», компания также получит право на размещение рекламы на стадионе клуба в дни проведения домашних матчей.



Кроме того, M88 будет работать с «Борнмутом» по ряду социальных инициатив, а также разыгрывать для своих клиентов призы от клуба и помогать «Борнмуту» связываться с поклонниками по всему миру.