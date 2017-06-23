Федерация футбола Португалии присоединилась к спортивной платформе Dugout

Федерация футбола Португалии (FPF) стала первой национальной федерацией футбола, которая присоединилась к спортивной платформе социального контента Dugout.

FPF присоединяется к растущему портфолио рекламных материалов для спортивных изданий в социальных сетях Dugout, который в настоящее время насчитывает 100 профессиональных футболистов и 51 крупный футбольный клуб со всего мира.

По условиям соглашения, FPF будет использовать Dugout для публикации контента, охватывающего деятельность всех своих команд, включая национальные команды мужчин и женщин, молодёжные и юношеские сборные, а также команды по пляжному футболу и футзалу.