«Скендербеу» лишён титула чемпиона Албании-2015/16 за договорные матчи

Федерация футбола Албании лишила «Скендербеу» чемпионского титула сезона-2015/16. Причиной для соответствующего решения послужило признание клуба виновным в «оказании влияния на результаты вопреки этике спорта», информирует AP.

Также клуб из Корчи оштрафован на $ 16,6 тыс. и лишен 12 очков по итогам сезона-2016/17.

Ранее УЕФА на один сезон исключил «Скендербеу» из еврокубков за участие в договорных матчах. «Скендербеу» не согласился с дисквалификацией и обжаловал решение УЕФА, однако положительного результата это клубу не принесло.