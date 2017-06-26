Букмекеры оценили шансы «Милана» сохранить Доннарумму в команде этим летом

Накануне Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, сообщил, что после окончания чемпионата Европы-2017 U21 они встретятся с руководством россонери и обсудят возможность продления контракта. После этой новости букмекеры обновили линию на клуб, в котором окажется вратарь к закрытию летнего трансферного окна.

Аналитики убеждены, что Доннарумма останется в «Милане» (1.22). Основными претендентами считаются «Реал» (3.00) и «Ювентус» (8.00) (см. все коэффициенты).

Следом идут «Манчестер Юнайтед» (11.0), «ПСЖ» (17.0) и «Челси» (21.0).

Ранее появилась информация, что Доннарумма может уволить Райолу. Затем футболист опубликовал на своей странице в «Твиттере» опровержение этих данных.



Ещё через некоторое время на странице голкипера в «Инстаграме» появилась информация, что после молодёжного Евро он обсудит с «Миланом» продление контракта. Однако позже Джанлуиджи сообщил, что его аккаунт в «Инстаграме» был взломан, и удалил его.