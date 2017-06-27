ManBetX стала титульным спонсором «Кристал Пэлас»

Международная игорная компания ManBetX подписала спонсорское соглашение с лондонским футбольным клубом «Кристал Пэлас», сообщается на официальном сайте команды.

Условия многолетнего контракта не разглашаются, но «Кристал Пэлас» сообщил, что сделка представляет собой рекордное партнёрство для команды и является восьмой по величине сделкой по стоимости в АПЛ.



Начиная с сезона-2017/18 ManBetX станет титульным спонсором «Кристал Пэлас», а также будет представлен во всех медиаканалах клуба.

«Рост международного интереса к нашему клубу и привлекательный инвестиционный имидж АПЛ побудил ManBetX предложить нам контракт. Популярность «Кристал Пэлас» во всём мире даёт ManBetX идеальную платформу для продвижения собственного бренда», — прокомментировал подписание сделки председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш.