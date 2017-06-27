LeoVegas AB стал партнёром «Норвич Сити»

Европейский онлайн-оператор LeoVegas AB продолжил улучшать позиции бренда на британском рынке, объявив о заключении партнёрского соглашения с футбольным клубом «Норвич Сити».

Контракт рассчитан на три года. По его условиям, компания станет основным партнёром клуба. Стремясь продвинуть свои продукты онлайн-казино и ставок на спорт, LeoVegas разместит логотип на игровой майке и тренировочной форме «Норвич Сити».

В минувшем сезоне «Норвич Сити» занял восьмое место в итоговой турнирной таблице Чемпионшипа.