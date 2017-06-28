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Аналитики ждут падения акций William Hill и Ladbrokes Coral во 2-м полугодии

28 июня 2017, среда. 16:15. Ставки

Аналитики отраслевого рынка низко оценили перспективы букмекерских компаний, акции которых доступны на FTSE (Британская фондовая биржа), во втором полугодии 2017 года.

Букмекеры, зарегистрированные в FTSE, готовятся объявить о своих полных результатах торгов за первое полугодие в июле и августе. Аналитики представили мрачный прогноз производительности отрасли на второе полугодие, уточнив, что неблагоприятные результаты в апреле и мае, вероятно, повлияют на показатели William Hill, Ladbrokes Coral Group и Paddy Power Betfair.

На этой неделе торговые дома Investec и Numis снизили рейтинги William Hill, уточнив, что они ожидают падения финансовых показателей компании. Этим летом не проводится крупный футбольный турнир, что должно сказаться на доходе и прибыли операторов.

Источник: Sbcnews Сообщить об ошибке
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Ladbrokes Coral Paddy Power William Hill
Новости. Ставки
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