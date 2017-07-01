Роман Широков стал послом бренда БК «Леон»

Один из самых харизматичных российских футболистов последнего десятилетия Роман Широков подписал контракт с БК «Леон». Отныне экс-полузащитник национальной сборной России будет лицом популярного букмекерского бренда в рекламно-промоционной активности компании, которая является официальным спонсором футбольных клубов «Зенит», «Урал» и «Крылья Советов».

«Мы знаем Романа не только как одного из самых классных наших футболистов минувших лет, но и как человека всесторонне развитого во всём, что касается активности вне футбольного поля. Когда выбирали кандидатуру звезды на роль амбассадора нашей БК, имя Романа было одним из первых среди желаемых партнёров», — отметила пресс-секретарь оператора Алёна Шеянова.



«Индустрия онлайн-букмекерства в России развивается очень быстро, и «Леон» является одним из безоговорочных лидеров в этом бизнесе. Знаю, что компания активно поддерживает российский спорт в самых разных ипостасях. Азарт и спорт – два неразделимых понятия, и я рассматриваю наше сотрудничество в том числе как проект по популяризации спорта среди россиян. К тому же знаю компанию как абсолютно надёжную и уважаемую среди поклонников российского футбола. Очень рад стать частью команды «Леон», — сказал Широков.