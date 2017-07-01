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ЦСКА победит «Партизан» в контрольном матче, уверены букмекеры

1 июля 2017, суббота. 11:30. Ставки

1 июля в товарищеском матче встретятся ЦСКА и «Партизан» (Сербия). Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на российский клуб за 1.86. Шансы «Партизана» на победу оценены коэффициентом 3.26. Поставить на ничью можно за 3.80 (см. все коэффициенты на матч)

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.62, а на ТМ 2,5 гола — за 2.29.

Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.51. Поставить на результативную ничью можно за 5.00.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
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