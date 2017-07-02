Прогноз Карпина на финал КК-2017 Чили — Германия: немцы пропустят, но победят

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на финал Кубка конфедераций — 2017 Чили — Германия. Встреча состоится 2 июля, начало — в 21:00 мск.

Ставка: победа Германии и обе забьют за 3.64. (см. все коэффициенты).

«Чилийцы опять же уже играли с немцами, сыграли вничью в группе. Я думаю, что просто-напросто немцы сохранили больше сил, потому что состав у них ротировался, постоянно менялись футболисты, были задействованы практически все, поэтому сил сохранили всё-таки больше немцы. Тот энергозатратный футбол, который проповедуют чилийцы и хотят играть, я думаю, что сил им всё-таки не хватит на весь матч, поэтому здесь поставлю на победу Германии, но Чили сможет забить», — сказал Карпин.