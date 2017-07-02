Букмекеры: фаворит «Уимблдона» у мужчин — Федерер, шансы Хачанова — 0,7%

Матчи основной сетки третьего турнира «Большого шлема» 2017 года — Уимблдона — стартуют 3 июля. Букмекеры обновили линии на победителя турнира в мужском одиночном разряде.

Аналитики считают фаворитом Роджера Федерера и предлагают поставить на швейцарца за 3.00. Также в число основных претендентов входят Рафаэль Надаль (5.00), Энди Маррей (5.50) и Новак Джокович (6.00) (см. все коэффициенты).

Следом идут Милош Раонич и Марин Чилич (по 15.0), Григор Димитров (19.0), а также Ник Кирьос и Александр Зверев (по 23.0).

Шансы россиянина Карена Хачанова оценены в 151.0, ставки на Даниила Медведева принимают с коэффициентом 251.0.