Букмекеры: волейболисты сборной России победят Канаду в Мировой лиге

5 июля в матче Мировой лиги по волейболу сыграют сборные России и Канады. Начало игры — в 21:05 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Канады за 2.98. Шансы России оценены в 1.45.(см. все коэффициенты).



Аналитики не уверены, что сборной России для победы хватит четырёх сетов: коэффициент на победу россиян с форой "-1,5 партии" — 1.90, а на победу Канады с форой "+1,5 сета" — также 1.90.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят сухую победу сборной России (3.66). Поставить на победу России 3:1 можно за 3.70.