Betfair стала официальным беттинг-партнёром «Ювентуса»

Биржа ставок Betfair заключила соглашение с «Ювентусом», согласно которому в сезоне-2017/18 оператор будет официальным ставочным партнёром туринского клуба. Об этом сообщается на официальном сайте «Ювентуса».

В рамках партнёрства Betfair сможет использовать бренд «Ювентуса» в своих рекламных материалах как в Италии, так и в остальном мире. Логотип Betfair будет представлен на стадионе «Ювентуса».

«Мы гордимся тем, что работаем с клубом, имя которого является синонимом успеха в Италии и Европе», — прокомментировал подписание соглашения Клаудио Ди Санни, директор Betfair Italia.