БК «Пари-Матч» стала спонсором донецкого «Шахтёра»

Букмекерская компания «Пари-Матч» и футбольный клуб «Шахтёр» заключили соглашение сроком на два года, сообщается на официальном сайте донецкой команды.

«Основой современного общества является здоровый образ жизни. Особую роль в его продвижении играет спорт и, в частности, футбол. «Шахтёр» посредством своих проектов активно работает над популяризацией футбола и заинтересован, чтобы миллионы болельщиков в нашей стране занимались спортом. Наряду с клубами есть компании, которые инвестируют в футбол, поддерживают спорт. Одна из таких – «Пари-Матч». Я уверен, что наше сотрудничество с данной компанией будет плодотворным и вместе мы добьёмся успехов в продвижении и популяризации футбола в Украине», — заявил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Фото: shakhtar.com

Сообщается, что соглашение предусматривает сотрудничество, направленное на развитие спорта в стране, а также реализацию социальных проектов для болельщиков.