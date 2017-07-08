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БК «Пари-Матч» стала спонсором донецкого «Шахтёра»

8 июля 2017, суббота. 00:46. Ставки

Букмекерская компания «Пари-Матч» и футбольный клуб «Шахтёр» заключили соглашение сроком на два года, сообщается на официальном сайте донецкой команды.

«Основой современного общества является здоровый образ жизни. Особую роль в его продвижении играет спорт и, в частности, футбол. «Шахтёр» посредством своих проектов активно работает над популяризацией футбола и заинтересован, чтобы миллионы болельщиков в нашей стране занимались спортом. Наряду с клубами есть компании, которые инвестируют в футбол, поддерживают спорт. Одна из таких – «Пари-Матч». Я уверен, что наше сотрудничество с данной компанией будет плодотворным и вместе мы добьёмся успехов в продвижении и популяризации футбола в Украине», — заявил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Фото: shakhtar.com

Сообщается, что соглашение предусматривает сотрудничество, направленное на развитие спорта в стране, а также реализацию социальных проектов для болельщиков.

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк) Сообщить об ошибке
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