Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Аналитики: волейболистки сборной России победят Италию в матче Гран-при

9 июля 2017, воскресенье. 01:00. Ставки

9 июля в матче Мирового Гран-при по волейболу сыграют женские сборные России и Италии. Начало игры — в 10:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Италии за 2.33. Шансы России оценены в 1.57 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на победу россиянок с форой "-1,5 партии" — 2.13, а на победу Италии с форой "+1,5 сета" — 1.68.

Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной Италии в четырёх партиях (3.90). Поставить на победу России 3:0 можно за 4.50, коэффициент на выигрыш россиянок в пяти сетах — 4.70.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Женская сборная Италии — Волейбол Женская сборная России - Волейбол коэффициенты
Новости. Ставки
9 июля 2017, воскресенье
01:00 Аналитики: волейболистки сборной России победят Италию в матче Гран-при
8 июля 2017, суббота
23:03 Рекордсмену по скорости подачи в теннисе предлагали сдать матч в Ноттингеме
18:37 Михаил Зверев — Роджер Федерер: прогноз Анны Чакветадзе
17:15 Betsson обратилась в Еврокомиссию с жалобой на власти Нидерландов
15:30 Unibet стал спонсором австралийской автогоночной серии Supercars Championship
13:45 Букмекеры: «Краснодар» — аутсайдер в матче с новым клубом Данни
12:15 Букмекер HEJI18 стал спонсором футбольного клуба «Вердер»
10:30 Эксперты: Джокович разгромит латыша Гулбиса в третьем круге Уимблдона
09:00 Согласно котировкам волейболистки сборной России проиграют Китаю на Гран-при
00:46 БК «Пари-Матч» стала спонсором донецкого «Шахтёра»
7 июля 2017, пятница
22:10 Кузнецова легко выиграет у Херцог в третьем круге Уимблдона, уверены букмекеры
21:55 Букмекеры назвали фаворитов на выход в РФПЛ по итогам ФНЛ сезона-2017/18
18:15 Согласно котировкам Яя Туре после ухода из «Манчестер Сити» будет играть в Китае
16:45 ESSA одобрила повышенное внимание к мошенничеству со ставками и странными играми
15:50 БК «Марафон» стала официальным партнёром ФК «Динамо-Москва»
13:52 БК «Леон»: будем уделять киберфутболу ещё больше внимания
13:30 Йоханна Конта — Мария Саккари: прогноз «Чемпионата» на матч Уимблдона
12:15 Эксперты: «Спартак» не оставит шансов хорватскому клубу в контрольном матче
11:45 Виктория Азаренко — Хитер Уотсон: прогноз Анны Чакветадзе
10:00 Букмекеры оценили шансы Хачанова победить Надаля в третьем круге Уимблдона
00:05 Аналитики не верят в победу волейболисток сборной России над США в Гран-при
6 июля 2017, четверг
23:53 Лукаку перейдёт из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», не сомневаются букмекеры
18:12 БК «Фонбет» стала спонсором чемпионата и Кубка России по пляжному футболу
18:09 GVC Holdings отчитался о 10-процентном повышении уровня доходов
17:24 DraftKings стал спонсором баскетбольной Евролиги
16:35 Betfair стала официальным беттинг-партнёром «Ювентуса»
12:38 Екатерина Макарова — Светлана Кузнецова: прогноз Анны Чакветадзе
12:30 Букмекеры оценили шансы волейболистов сборной России победить Бразилию
10:45 Комиссия Великобритании по азартным играм ужесточила наказание для лицензиатов
09:00 Согласно котировкам Касаткина проиграет эстонке Контавейт и покинет Уимблдон
5 июля 2017, среда
20:27 Правительство Словакии начнёт блокировку сайтов с незаконными азартными играми
18:29 Marathonbet станет титульным спонсором фестиваля скачек в Брайтоне
16:01 Госдума отложила рассмотрение законопроекта о списке событий для приёма ставок
15:30 Благотворительная организация поможет британским БК снизить вред от азартных игр
13:49 Прогноз Чакветадзе на матч Энди Маррей — Дастин Браун
13:15 Букмекеры: волейболисты сборной России победят Канаду в Мировой лиге
13:04 Роскомнадзор заблокировал уже 26 тыс. интернет-страниц с азартными играми
11:44 Во Владивостоке ограбили букмекерскую контору, нанеся тяжёлые травмы кассирше
11:42 БК «Олимп» второй раз подряд стала партнёром Суперкубка России по футболу
11:30 Betway стал спонсором турнира ESL One Cologne 2017 по CS:GO
10:00 ЦСКА выиграет у «Вииторула» в контрольном матче, уверены букмекеры
4 июля 2017, вторник
21:21 Catena Media приобрела сайт Bettingpro.com за £ 13,9 млн
21:08 «Эвертон» заключил соглашение с игорной компанией Blackwell Global
19:12 Unibet стала главным спонсором «Астон Виллы»
12:35 Президент СРО букмекеров: опыт КК-2017 поможет операторам при работе на ЧМ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017