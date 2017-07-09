Аналитики: волейболистки сборной России победят Италию в матче Гран-при

9 июля в матче Мирового Гран-при по волейболу сыграют женские сборные России и Италии. Начало игры — в 10:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Италии за 2.33. Шансы России оценены в 1.57 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на победу россиянок с форой "-1,5 партии" — 2.13, а на победу Италии с форой "+1,5 сета" — 1.68.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной Италии в четырёх партиях (3.90). Поставить на победу России 3:0 можно за 4.50, коэффициент на выигрыш россиянок в пяти сетах — 4.70.