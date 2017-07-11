Аналитики: Обамейянг точно уйдёт летом из «Боруссии» Д, скорее всего — в «Челси»

Накануне СМИ сообщили, что «Милан» предлагает дортмундской «Боруссии» за форварда Пьер-Эмерика Обамейянга € 60 млн. При этом «Боруссия» хочет выручить за свою главную звезду не менее € 70 млн. Букмекеры обновили линию на клуб, в котором окажется габонец к закрытию летнего трансферного окна.

Аналитики считают главным претендентом на Обамейянга «Челси» (2.87), следом идёт вариант «любой китайский клуб» (3.10) (см. все коэффициенты на матч).

Ниже оцениваются шансы «Милана» (5.00), «Ливерпуля» (18.0) и «ПСЖ» (21.0). Поставить на то, что Обамейянг останется в «Боруссии», предлагают за 4.46.