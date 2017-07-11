William Hill Australia предложит клиентам делать ставки на розыгрыши лотерей

William Hill Australia объединила усилия с компанией Lottoland для развёртывания интегрированной платформы, которая позволит клиентам делать ставки на розыгрыши ведущих мировых лотерей.

Компания заявила, что бренд William Hill Planet Lottery представляет собой «первое партнерство для корпоративных букмекеров», добавив, что новая платформа будет доступна через ПК, мобильный телефон и планшет.



Помимо этого букмекерская компания отметила, что все выигрышные ставки будут гарантированно выплачены, так как за этим будет следить Lottoland.