Букмекеры: шансы Макаровой и Весниной выиграть Уимблдон в парах — 30%

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина, получившие от организаторов второй номер посева в парном разряде, вышли в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в двух сетах обыграв 15-ю пару соревнований словенку Андрею Клепач и испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 6:4, 6:4.

Букмекеры считают фаворитами на победу пару Чань Юнжань/Мартина Хингис (2.07). Следом идут Макарова и Веснина (3.30) (см. все коэффициенты).

Ниже оцениваются шансы пар Светлана Кузнецова/Кристина Младенович (4.50) и Эшли Барти/Кейси Деллакуа (9.00).