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Выручка NetEnt увеличилась на 15% в первой половине 2017 года

13 июля 2017, четверг. 15:12. Ставки

Шведская игорная компания NetEnt объявила о заметном росте доходов и операционной прибыли за первую половину 2017 года, сообщает igamingbusiness.

Разработчик игр указал в отчёте, что выручка за первые шесть месяцев года увеличилась на 15% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года до 805 млн крон (€ 85 млн).

Операционная прибыль составила 281 млн крон, что на 12% больше, а прибыль после налогообложения выросла на 10% до 258 млн крон. Более половины доходов NetEnt получила от приложений для мобильных телефонов.

Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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