Выручка NetEnt увеличилась на 15% в первой половине 2017 года

Шведская игорная компания NetEnt объявила о заметном росте доходов и операционной прибыли за первую половину 2017 года, сообщает igamingbusiness.



Разработчик игр указал в отчёте, что выручка за первые шесть месяцев года увеличилась на 15% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года до 805 млн крон (€ 85 млн).



Операционная прибыль составила 281 млн крон, что на 12% больше, а прибыль после налогообложения выросла на 10% до 258 млн крон. Более половины доходов NetEnt получила от приложений для мобильных телефонов.