Количество пунктов приёма ставок в России за полгода выросло на 1%

В России количество пунктов приёма ставок (ППС) букмекерских контор за полгода возросло на 1% и составило почти 7 тыс., сообщает Betting Business Russia со ссылкой на реестр Федеральной налоговой службы (ФНС).

Количество пунктов приёма ставок в России увеличилось на 71 и составило 6904. Наибольшее количество ППС открыла БК «Бинго Бум». Количество ППС компании увеличилось на 78 и составило 737.

Следом АО «СпортБет», которое увеличило сеть на 73 до 452. ООО «Фирма Стом» также увеличило сеть на 62 ППС, количество его ППС — 309.

БК «БалтБет» (ООО «Санторин»), напротив, сократила сеть на 107 до 766 ППС. ООО «Инвест Гарант» также сократило сеть на 101, количество ППС компании упало до отметки в 393 штуки. ООО «Бетринг» сократило сеть на 54, количество его ППС составило 33.