Прогноз Гутцайта на матч «Спартак» — «Локомотив»: победа «Локо» с форой (0)

Спортивный комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в основное время матча с форой (0) за 2.49 (см. все коэффициенты на матч)

«В ходе предсезонной подготовки «Спартак» забивал и пропускал в каждом матче. Последнюю игру команда провела по схеме с четырьмя защитниками. Думаю, так «Спартак» и будет играть в Суперкубке. «Локомотив» готов выступить вторым номером. А мотивация на чемпиона у команды будет. Плюс игра на своём родном стадионе тоже добавляет ответственности. Да и трофей, как мне кажется, для «Локомотива» сейчас важнее», — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».

Встреча «Спартака» и «Локомотива» состоится 14 июля на стадионе «Локомотив» в Москве. Начало матча — в 21:30.