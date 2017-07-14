Аналитики: Федерер разгромит Бердыха в полуфинале Уимблдона

В 17:00 по московскому времени начнётся полуфинальный поединок Уимблдона, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер (3) и представитель Чехии Томаш Бердых (11). По личным встречам впереди 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 18-6.

Согласно котировкам, у швейцарца не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Федерера оценивается коэффициентом 1.13. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.47 (см. все коэффициенты на матч).



Если Бердых сумеет победить Федерера, сыграет ставка с коэффициентом 7.10. На то, что чех сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.77.