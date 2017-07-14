Букмекеры: шансы ЦСКА пройти АЕК — 63%

По итогам жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов стало известно, что московский ЦСКА в борьбе за выход в следующий раунд турнира сыграет с греческим клубом АЕК.

Букмекеры в данной паре считают фаворитом российский клуб. На проход ЦСКА в следующую стадию предлагается ставить за 1.50 (63% вероятности). Шансы АЕК пройти «армейцев» котируются за 2.60 (см. все коэффициенты).

Первый матч пройдёт 25/26 июля в Греции, ответный — 1/2 августа на поле ЦСКА. Победившая команда выйдет в раунд плей-офф квалификации. 10 победителей этого раунда присоединятся к 22 клубам, получившим прямые путёвки в основной этап.