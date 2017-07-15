Согласно котировкам Винус Уильямс проиграет Мугурусе в финале Уимблдона

Сегодня, 15 июля, в финальном матче женского одиночного разряда «Уимблдона» встретятся испанка Гарбинье Мугуруса и американка Винус Уильямс. Начало встречи — в 16:00 мск.



Согласно котировкам у американки чуть меньше шансов на победу в этом матче. Победа Уильямс оценивается коэффициентом 2.04. Победа с форой «+4,5» гейма — 1.35 (см. все коэффициенты на матч).



Если Мугуруса победит Уильямс, сыграет ставка с коэффициентом 1.87. На то, что испанка сумеет отыграть фору в "-4,5 гейма", можно поставить за 3.20.