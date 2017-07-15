Федерация баскетбола Австралии заключила соглашение с Genius Sports

Руководящий орган профессионального баскетбола Австралии подписал соглашение о предоставлении данных и слежением за целостностостью мероприятий с Genius Sports.

Genius Sports будет проводить мониторинг всех игр, проводимых под эгидой организации, а также проконтролирует поставку данных между операторами ставок во всём мире.

Партнёрство будет охватывать Женскую национальную баскетбольную лигу, Юго-Восточную Австралийскую баскетбольную лигу, а также элитные баскетбольные дивизионы в каждом штате Австралии.