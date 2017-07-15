Аналитики: волейболистки сборной России разгромят Бельгию в матче Гран-при

15 июля в матче Мирового Гран-при по волейболу сыграют женские сборные России и Бельгии. Начало игры — в 20:10 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу команды Бельгии за 5.75. Шансы России оценены в 1.15 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на победу россиянок с форой "-1,5 партии" — 1.34, а на победу бельгиек к с форой "+1,5 сета" — 3.33.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной Бельгии в трёх партиях (2.28). Поставить на победу России 3:1 можно за 3.14, коэффициент на выигрыш россиянок в пяти сетах — 5.70.