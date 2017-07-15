Букмекеры оценили шансы Слуцкого выиграть первый матч у руля «Халл Сити»

«Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, является фаворитом товарищеского матча против «Оксфорд Юнайтед» по мнению букмекеров. Начало встречи запланировано на 20:30 мск.

Букмекеры предлагают поставить на «Халл» за 1.72. Шансы «Оксфорда» на победу оценены коэффициентом 5.30. Поставить на ничью можно за 3.88. (см. все коэффициенты на матч)



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.66, а на ТМ 2,5 гола — за 2.35.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.67.