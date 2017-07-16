Согласно котировкам Федерер в финале Уимблдона разгромит Чилича

В 16:00 по московскому времени начнётся финальный поединок Уимблдона в мужском одиночном разряде, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер и представитель Хорватии Марин Чилич.



Согласно котировкам, у швейцарца не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Федерера оценивается коэффициентом 1.20. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.71 (см. все коэффициенты на матч).



Если Чилич сумеет победить Федерера, сыграет ставка с коэффициентом 5.25. На то, что хорват сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.24.