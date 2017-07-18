Прогноз Лепёхина на матч «Динамо» — «Спартак»: минимальная победа красно-белых

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин дал свой прогноз на матч первого тура РФПЛ «Динамо» – «Спартак».

«Несмотря на то что «Динамо» только вышло в РФПЛ, считаю, что это два равных клуба. Думаю, «Динамо» построит крепкую команду. Но если учитывать эмоциональный фон «Спартака» после победы в Суперкубке, думаю, он одержит минимальную победу», — поделился мнением Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Букмекеры в дерби отдают предпочтение спартаковцам. На победу красно-белых предлагается ставить с коэффициентом 1.98. Шансы «Динамо» набрать три очка котируются за 3.90. Поставить на ничью можно за 3.78 (см. все коэффициенты на матч). По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.89, а на ТМ 2,5 гола — за 2.01.