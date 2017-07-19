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В Бразилии хотят запретить использование кредитных карт для зарубежных онлайн-БК

19 июля 2017, среда. 13:48. Ставки

Власти Бразилии рассматривают законопроект, который может запретить использование кредитных карт или других форм электронных платежей для международных лицензированных игорных сайтов.

Бразилия пытается модернизировать свой рынок азартных игр уже много лет, но два конкурирующих законопроекта об улучшении положения азартных игр остаются застрявшими в соответствующих законодательных палатах. Сенаторы страны параллельно пытаются запретить бразильцам играть в онлайн-игры на сайтах, расположенных за пределами страны.

В законопроекте PLS 213/2017 с сожалением отмечается, что нынешняя культура политиков в стране неспособна утвердить планы по либерализации азартных игр, несмотря на «исследования, свидетельствующие о том, что общество принимает на себя ответственность за использование азартных игр». Законопроект настаивает на том, что Бразилия должна закрыть «законодательную лазейку», которая позволяет местным жителям тратить приблизительно $ 951 млн в год на онлайн-азартные игры у зарубежных операторов.

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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