ESSA зафиксировала 53 подозрительных матча во втором квартале 2017 года

Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) проинформировала о 53 потенциально договорных матчах во втором квартале 2017 года, сообщили «Чемпионату» в компании.

31 из этих матчей был сыгран в теннисе, 15 в футболе, пять в баскетболе, один в гандболе и один в волейболе.

«Противодействие мошенничеству в спорте является ключевым вопросом на национальном и международном уровнях. С этой целью Совет Европы обратился к ESSA с просьбой представить доклад от имени частной индустрии спортивных ставок, в котором подчёркиваются проблемы, с которыми сталкиваются регулируемые операторы», — сообщил генеральный секретарь ESSA Халид Али.

ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами (bwin, William Hill, bet365, Paddy Power Betfair и др.) и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры и федерации обмениваются информацией о подозрительных ставках.