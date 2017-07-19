«Лудогорец» — «Жальгирис»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Жальгирис».

Ставка: победа «Лудогорца» с форой (-1,5) мяча с коэффициентом 1.77 (см. все ставки на матч).

«Сенсационно закончилась первая встреча „Лудогорца“ и „Жальгириса“. Болгарский клуб вёл в счёте, ничто не предвещало беды для него. Но постепенно уверенность переросла в самоуверенность, и в концовке литовцы забили два мяча. Теперь болгарскому флагману, который заработал себе солидную репутацию в Европе в последние годы, нужно отыгрываться. Но, думаю, дело за этим не станет. Всё-таки уровень „Лудогорца“ заметно выше, нужно только избежать недооценки. Предполагаю победу хозяев в 2 мяча или крупнее».

Встреча «Лудогорца» и «Жальгириса» состоится 19 июля. Начало — в 21:00 мск.