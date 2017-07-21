БК «Леон» подписала соглашения с девятью спортивными федерациями

Букмекерская компания «Леон» объявила о подписании соглашений с национальными федерациями по видам спорта, интерактивные ставки на соревнования которых принимает оператор.



БК подписала договоры о сотрудничестве со следующими федерациями и лигами, под эгидой которых в России проводятся турниры на профессиональном уровне: Российский футбольный союз (РФС), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Федерация хоккея России (ФХР), Российская федерация баскетбола (РФБ), Всероссийская федерация волейбола (ВФВ), Союз биатлонистов России (СБР), Федерация хоккея с мячом России (ФХСМР), Федерация гандбола России (ФГР), Национальная федерация бадминтона России (НФБР).



«Как законопослушная компания, «Леон» будет в полном объёме выполнять свои финансовые обязательства перед федерациями в рамках требования федерального законодательства. Также компания получила право использования на своём официальном сайте символики партнёрских федераций», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе компании.