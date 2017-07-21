Прогноз Генича на матч ЦСКА — «Локомотив»: «армейцы» победят

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч второго тура РФПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 1.84 (см. все коэффициенты на матч).

«В преддверии этого матча ЦСКА, даже несмотря на победу в Каспийске, оставил вопросы по своей игре, особенно это касается игры в обороне. В атаке у «армейцев» всё хорошо, очень ртутная, подвижная группа атаки с Дзагоевым, Витиньо, с подключающимся к атаке Вернблумом. Головин, который проделал сумасшедший объём работы. ЦСКА в атаке забил три, а мог забить гораздо больше.

Показали «армейцы», что они находятся в хорошем функциональном и игровом тонусе. Проблемы в обороне послали нам нехороший сигнальчик, что у ЦСКА не всё в порядке именно с защитной линией. «Анжи» забил и мог забить ещё. Поэтому, мне кажется, что Виктор Гончаренко в матче с «Локомотивом» сделает упор именно на концентрированную и собранную игру в защите.



«Локомотив» тоже выиграл свой матч в первом туре. Выиграл у тульского «Арсенала», но с громадным трудом: забили после стандарта, плюс в концовке отбивались. Повезло «Локомотиву», что туляки счёт не сравняли. Видно было, что «Локомотив», как и «Спартак» в матче с «Динамо», во втором тайме чуть подсел. У «Локомотива» тяжелейший график: 120 минут тяжелейшей борьбы со «Спартаком» в Суперкубке, через три дня игра против тульского «Арсенала», через три дня опять таки еще одно противостояние с ЦСКА, поэтому физически «Локомотива» может и не хватить на эту встречу.



Для меня ЦСКА — безусловный фаворит. Опять таки, отталкиваясь от матчей первого тура, мне кажется, что коэффициент на ЦСКА завышен, поэтому можно этим воспользоваться. Я бы рекомендовал сыграть победу ЦСКА за без всяких ограничений", — рассказал Генич.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 21 июля на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА». Начало — в 19:30 мск.