Согласно котировкам волейболистки сборной России проиграют Китаю на Гран-при

22 июля в матче Мирового Гран-при по волейболу сыграют женские сборные Китая и России. Начало — в 10:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Китая за 1.25. Шансы России оцениваются в 4.38 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на победу россиянок с форой "+1,5 партии" — 2.46, а на победу Китая с форой "-1,5 сета" — 1.52.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной России в трёх партиях (2.66). Поставить на победу Китая 3:1 можно за 3.24, коэффициент на выигрыш китаянок в пяти сетах — 3.20.