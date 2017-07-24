Минфин подготовил ряд поправок для букмекеров в закон об азартных играх

Министерство финансов России предложило внести изменения в законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «О лотереях».

В частности, букмекеры смогут принимать ставки на события, при которых исход основанных на риске соглашений о выигрыше зависит исключительно от событий, которые могут наступить или не наступить в ходе следующих мероприятий:

1) официальных спортивных соревнований, организованных международными спортивными организациями, общероссийскими и иностранными спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами;



2) испытаний лошадей на ипподромах;



3) зрелищно-развлекательных мероприятий, транслируемых в прямом эфире телеканалами, действующими на основании лицензий на вещание, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением стимулирующих мероприятий, проводимых в целях рекламы товаров, работ и услуг);



4) итогов голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний, а также результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом (за исключением итогов голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний и кампании референдума, проводимых в Российской Федерации, либо результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом.

«Исход событий, относительно которых заключаются основанные на риске соглашения о выигрыше, не может зависеть от действий организатора данных видов азартных игр, его работников и участников азартных игр, действий, связанных с организацией и проведением иных азартных игр и лотерей», — говорится в документе, размещённом на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.