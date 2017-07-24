Ladbrokes Coral Group будет транслировать скачки с 22 ипподромов в своих ППС

Игорная компания Ladbrokes Coral Group заключила партнёрскую сделку с The Racing Partnership (TRP), совместным предприятием владельцев ипподромов Великобритании и организации Arena Racing Company (ARC).



В соответствии с соглашением сеть Ladbrokes Coral из 3820 пунктов приёма ставок (ППС) по всей Великобритании и Ирландии сможет показывать прямые трансляции скачек с 15 ипподромов, принадлежащих ARC, и ещё семи независимых ипподромов.

«Мы смогли договориться о сделке на основе разумных коммерческих принципов для обеих сторон, чему очень рады», — сказал исполнительный директор ARC Мартин Круддас.