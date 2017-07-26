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Президент СРО букмекеров: запрет анонимайзеров нужный, но сложнореализуемый

26 июля 2017, среда. 12:00. Ставки

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО букмекеров) Дарина Денисова прокомментировала принятие Госдумой федерального закона о запрете использования в России VPN-сервисов и анонимайзеров с целью доступа к интернет-ресурсам, находящимся в списке запрещённых Роскомнадзором (в частности, офшорным букмекерским конторам).

Денисова убеждена, что любые корректные меры, направленные на цивилизованное регулирование отечественной букмекерской индустрии, легальными российскими БК будут восприняты положительно. По её мнению, максимально открытый диалог властей с беттинг-сообществом – прямой путь к отсутствию стагнации на российском букмекерском рынке.

«Запрет использовать различные браузеры-анонимайзеры и VPN-сервисы для доступа к сайтам офшорных БК имеет смысл. Всё это в идеале должно работать на благо нашего легального рынка интерактивных ставок, помогать его БК-операторам противостоять конкурентам-«нелегалам». Но было бы замечательно, чтобы законодатели не рубили сплеча и вначале досконально изучили перспективы реализации подобных запретов», — считает президент СРО.

Денисова добавила, что есть большие вопросы именно к тому, как государственный регулятор будет контролировать именно технологический аспект выполнения требований данного закона.

«Велика вероятность того, что многие компании — владельцы VPN-сервисов и анонимайзеров просто-напросто откажутся выполнять новые законодательные требования и сотрудничать с властями. Ведь это, по логике вещей, противоречит их прямым обязанностям – предоставлению анонимного доступа к любым интернет-ресурсам, — считает Денисова. – Поэтому реализация запрета доступа к сайтам запрещённых в России нелегальных онлайн-букмекеров на практике представляется намного более сложной задачей, чем это прописано в тексте принятого закона».

В России запретили использовать анонимайзеры
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Дарина Денисова Роскомнадзор СРО букмекеров
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