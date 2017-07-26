Владелец Unibet и 32Red зафиксировал рекордный валовый доход во втором квартале

Игорная компания Kindred Group, которой принадлежат букмекеры Unibet и 32Red, опубликовала финансовый отчёт за второй квартал 2017 года.

Холдинг зафиксировал 32-процентное увеличение валового дохода (GWR) до рекордного £ 166,6 млн во втором квартале, чему способствовал рост по всем продуктам и регионам. Базовый показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) вырос на 52% до £ 33,4 млн.

Мобильный сегмент продолжает занимать всё больший объём бизнеса Kindred, прибавив 52% в годовом исчислении до 73% от общей выручки.