СРО букмекеров: рады тому, что «Марафон» начал принимать интерактивные ставки

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова прокомментировала начало приёма интерактивных ставок в России букмекерской компанией «Марафон».



«Сейчас приём интерактивных ставок ведут такие БК из числа наших членов, как «Олимп», «Фонбет», «Леон», «Балтбет». Очень рада, что к этим популярным среди российских бетторов брендам присоединился и «Марафон», новый сильный и стабильный игрок на нашем букмекерском рынке, — сообщила Денисова.



По её мнению, потенциал «Марафона» и качество букмекерского продукта компании позволяют этой БК быстро завоевать немалую популярность у российских любителей ставок на спорт.

БК «Марафон» начала приём интерактивных ставок в России