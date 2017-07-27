Компания Kambi Group обнародовала продление сделки с 888sport после публикации финансовых результатов за три месяца до 30 июня.

Выручка во втором квартале составила € 14,1 млн ($ 16,4 млн), что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако операционная прибыль за трёхмесячный период составила лишь € 300 тыс. евро, что почти в 7 раз меньше по сравнению с € 2 млн во 2-м квартале 2016 года. При этом прибыль после уплаты налогов также снизилась с € 1,8 млн до € 100 тыс.



Прибыль на акцию в составила 0,0064 евро по сравнению с 0,060 евро в прошлом году, а денежный поток от операционной деятельности и инвестиций упал со € 100 тыс. до убытка в размере € 500 тыс.



Несмотря на противоречивые результаты, Kambi Group выделила продление партнёрства с 888sport и заключение сделки с Corredor Empresarial (Колумбия) в качестве ключевых моментов второго квартала.

«Мы очень рады, что обеспечили многолетнее продление сотрудничества с одним из наших ключевых клиентов, 888sport. Мы полагаем, что долгосрочные выгоды от партнерства с 888sport сильно перевешивают краткосрочное влияние, которое было оказано на наши финансовые результаты во втором квартале», — сказал исполнительный директор Kambi Кристиан Нейлен.