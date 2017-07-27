Мybet Group стала спонсором немецкого футбольного клуба «Боруссия» М

Европейский игорный оператор mybet Group (mybet) подтвердил, что стал официальным спонсором немецкого футбольного клуба «Боруссия Мёнхенгладбах», который выступает в первой Бундеслиге.

Соглашение рассчитано на один год и вступит в силу в начале сезона-2017/18, информирует Sbcnews. Оператор получит право на повышенный рекламный охват бренда на территории стадиона «Боруссия Парк», который вмещает 54 тыс. человек.



Кроме того, логотип mybet появится на командном автобусе «Боруссии» М на сезон-2017/18.