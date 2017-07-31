Ставка от Гамулы: «Спартак» победит «Краснодар»

Бывший главный тренер молодёжной команды «Ростова» и колумнист «Чемпионата» Игорь Гамула дал прогноз на матч третьего круга РФПЛ «Спартак» — «Краснодар».

«Ну вот сейчас все говорят про «Спартак». Такой он, сякой. Побеждать перестал. Не торопитесь, друзья, выдохните. Я всё понимаю. «Спартак» — такая команда, что ещё играть не начала, а на неё уже начинают давить. Сделайте паузу. Когда «Спартак» побеждал, все хотели оказаться рядышком. А сейчас все как бы в сторонке, да?



Давайте не будем спешить. Некоторые даже игры не видели, а туда же – критиковать! Бабушка семечками торговала, что-то тебе рассказала – и ты давай «Спартак» песочить!



Моё мнение: ничего страшного не случилось. Массимо найдёт рецепт. Я с ним лично не знаком, но хорошо помню общение с Анчеллотти, когда был на стажировке в «Милане». Он-то Гамулу вряд ли помнит, а для меня это общение как сон вспоминается. Итальянцы – они шикарно футбол понимают. Помню, не только про футбол рассказывал, но и чем кормить игроков. Представляете? Ну и прогнозом поделюсь, если разрешите. В следующей игре «Спартак» свои три очка возьмёт. Ставка от Гамулы, так и напишите», — сообщил Гамула корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры также считают фаворитом «Спартак» и предлагают поставить на красно-белых за 1.90. Шансы «Краснодара» на победу оценены коэффициентом 4.46. Поставить на ничью можно за 3.60 (см. все коэффициенты на матч).

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится 31 июля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — 19:30 мск.