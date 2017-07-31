Иванов про подозрительный матч «молодёжки» «Урала»: вы что, совсем с ума сошли?!

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что матч молодёжных команд московских «Динамо» и «Урала» мог носить договорной характер.

«Пускай букмекеры объясняют всё, с ними разговаривайте! Я что, должен говорить, что в нашей молодёжной команде не слоны и не обезьяны, а нормальные пацаны?! Они играли против «Динамо», у них и школа сильнее. Матч был такой, будто первоклассники против десятиклассников бегали. Вы что раздуваете всякую фигню? Совсем с ума сошли, что ли?! Это молодёжная команда, они своей тени боятся! Думаете, они что-то могли такое сделать? Они дураки, по-вашему? Думаете, приятно людям? Ребята «Уфе» 4:0 проиграли, это тоже значит, что они что-то не так сделали?!» — сообщил Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Международная организация Federbet, занимающаяся обнаружением подозрительных ставок на события в мировом спорте, сообщила, что на матч «Динамо» — «Урал» в молодёжном первенстве был отмечен поток аномальных ставок на крупную победу московского клуба в первом тайме и в матче, а также тотал больше. Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «Динамо».