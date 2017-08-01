Букмекеры: «Спартак» — аутсайдер в борьбе за Карпина, лучшие шансы — у «Тосно»

Аналитики букмекерских контор оценили шансы Валерия Карпина стать главным тренером футбольного клуба до конца лета 2017 года.

Лучшие шансы у бывшего эксперта «Матч ТВ» возглавить «Тосно». Это событие котируется за 5.00 (см. все коэффициенты).

Если Карпин до конца августа станет главным тренером «Ростова», сыграет ставка с коэффициентом 10.00.

Вероятность того, что специалист будет работать в московском «Арарате» или «Кайрате», оценивается котировкой 15.00.

За 25.00 можно поставить на то, что Карпин возглавит сборную Эстонии или один из испанских клубов.

Шансы тренера вернуться в московский «Спартак» в ближайшее время оцениваются коэффициентом 100.00.