Мария Шарапова — Леся Цуренко: прогноз «Чемпионата» на матч в Стэнфорде

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на матч 2-го круга турнира WTA в Стэнфорде Мария Шарапова (Россия) — Леся Цуренко (Украина).

Ставка: победа Шараповой с форой (-1,5) по сетам с коэффициентом 2.0 (см. все коэффициенты на матч).

«Мария Шарапова вернулась в тур, провела матч в Стэнфорде против Дженнифер Брэйди. Играла россиянка с перепадами. Непонятный провал случился с ней во втором сете. Но сухая победа в третьей партии должна придать уверенности. Цуренко здорово отыграла в матче с Арруабарреной, но испанка не любит быстрые корты. Встреча с Шараповой будет гораздо более тяжёлой. У украинки нет тенниса, которым можно обыгрывать россиянку. Ей нужно будет возвращать все мячи в корт и ждать, что Мария начнёт нервничать и ошибаться.

По большому счёту, всё зависит только от Шараповой. Она должна успокоиться после первой встречи. Предположу, что россиянка выиграет в двух сетах".

Встреча Шараповой и Цуренко состоится 3 августа. Начало — в 00:30 мск.